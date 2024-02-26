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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يُتابع حالة "فتاة الشروق".. ووالدة حبيبة تعرب عن امتنانها لاهتمامه بأسرتها

صدى البلد

قالت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق، إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، مضيفة: "بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات التي في الدنيا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج المذاعة على التلفزيون المصري، "بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات اللي في الدنيا". وتابعت: الرئيس السيسي قال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برة تتعالج، مضيفة طبعاً ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".

وأضافت: "بس أنا أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة ".

 

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