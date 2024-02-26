حدث ليلًا| والدة فتاة الشروق تشكر السيسي على الهواء.. الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال رمضان.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

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الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال شهر رمضان| صور

https://www.elbalad.news/6121383

مصر تخطف لقب دورى الشباب العالمي لـ الكاراتيه بالفجيرة

https://www.elbalad.news/6121745

"الصحفيين" تبدأ في تنفيذ 14 توصية لدعم ذوي الإعاقة من الأعضاء وأسرهم

https://www.elbalad.news/6121362

الرئيس اتصل بنفسه.. والدة فتاة الشروق تشكر السيسي على الهواء

https://www.elbalad.news/6121729

مكتب نتنياهو يعلن عن خطة لإجلاء سكان غزة من مناطق القتـ ال |تفاصيل

https://www.elbalad.news/6121734

تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

https://www.elbalad.news/6121767

مواد البناء يفجر مفاجأة عن الأسعار خلال الأيام المقبلة.. ماذا سيحدث؟

https://www.elbalad.news/6121692

التموين: في حالة عدم التزام التجار بسقف السعر يقوم المواطن بالإبلاغ فورا

https://www.elbalad.news/6121741

والدة فتاة الشروق تفجر مفاجأة عن تفاصيل حادثة ابنتها

https://www.elbalad.news/6121731

3 أولويات بالموازنة الجديدة.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء

https://www.elbalad.news/6121657