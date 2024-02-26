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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا| والدة فتاة الشروق تشكر السيسي على الهواء.. الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال رمضان.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال شهر رمضان| صور

https://www.elbalad.news/6121383

مصر تخطف لقب دورى الشباب العالمي لـ الكاراتيه بالفجيرة

https://www.elbalad.news/6121745

"الصحفيين" تبدأ في تنفيذ 14 توصية لدعم ذوي الإعاقة من الأعضاء وأسرهم

https://www.elbalad.news/6121362

الرئيس اتصل بنفسه.. والدة فتاة الشروق تشكر السيسي على الهواء

https://www.elbalad.news/6121729

مكتب نتنياهو يعلن عن خطة لإجلاء سكان غزة من مناطق القتـ ال |تفاصيل

https://www.elbalad.news/6121734

تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

https://www.elbalad.news/6121767

مواد البناء يفجر مفاجأة عن الأسعار خلال الأيام المقبلة.. ماذا سيحدث؟

https://www.elbalad.news/6121692

التموين: في حالة عدم التزام التجار بسقف السعر يقوم المواطن بالإبلاغ فورا

https://www.elbalad.news/6121741

والدة فتاة الشروق تفجر مفاجأة عن تفاصيل حادثة ابنتها

https://www.elbalad.news/6121731

3 أولويات بالموازنة الجديدة.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء

https://www.elbalad.news/6121657

السيسي الحوار الوطني ضياء رشوان التموين الرئيس السيسي فتاة الشروق مجلس الوزراء مواد البناء نتنياهو غزة الاحتلال الاسرائيلي

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