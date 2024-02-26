والدة فتاة الشروق تفجر مفاجأة عن تفاصيل حادثة ابنتها

كشفت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق، تفاصيل مرض نجلتها، مشيرة إلى أن تتمنى من المولى عز وجل شفاء نجلتها.



وأضافت والدة فتاة الشروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن ابنتي لم تفق من الغيبوبة منذ وقوع الحادث الأربعاء الماضي حتى الآن أي لمدة 4 أيام، بسبب الإصابات التي لحقت بها ومنها النزيف على المخ.



واكملت أن الجهات المعنية تواصلت معها للاطمنئان على الحالة الصحية ومساعدتها طبيًا حيث تخضع للعلاج بأحد المستشفيات على طريق الإسماعيلية.

وتابعت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق، انه "بس أنا أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة ".



