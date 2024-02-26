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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشوارع والبيوت تتنزين لاستقبال شهر رمضان| صور

صدى البلد

تفوح الأجواء رمضانية  في الشوارع والبيوت مع قدوم شهر رمضان ، ويحرص المصريون على تعليق الزينة وشراء الفوانيس احتفالا بشهر رمضان .

وعند مرورك بالشوارع والميادين تشاهد الزينة على مداخل البيوت وفى البلكونات وفى المحلات اشكال والوان .

ومن العادات والطقوس التي توارثوها الصغار بالمشاركة في شراء الزينة والانوار وتعليقها في الشوارع ويقول محمد على حسين صاحب محل، ان الشباب والأطفال يقومون بالاشتراك في شراء الزينة والانوار لتعليقها بالشوارع التي يقيمون فيها .

بهجة رمضان تُزّين شوارع مصر وبيوتها

وعن أسعار الزينة يقول محمد ان هناك أنواع وخامات كثيرة ويتراوح أسعار شريط الزينة من ٣٥ الى ١٠٠ جنيه ، بينما شريط الانوار يبدأ من ٦٥ الى ٣٠٠ جنيه حسب نوعه .

ويضيف عصام خالد صاحب محل ، أسعار زينة رمضان تختلف حسب النوع والخامة وتبدأ أسعار الفوانيس من ٢٠ جنيهات إلى ٧٠٠ جنيه، كما  تبدأ أسعار اللافتات والزينة الورقية من ٥جنيه إلى ٦٥ جنيها، و تبدأ أسعار الإضاءات من ٣٥ جنيهات إلى ٣٥٠ جنيه.

وأضاف تبدأ أسعار الديكورات الخشبية والزجاجية من ٥٠ جنيها إلى ٦٠٠ جنيه، وفرع إنارة مع مشبك بطول 6  متر ب ١٠٠ جنيه ، وفرع زينة مضيئة ألوان 3 أمتار ب ٦٥ جنيه ، وستارة هلال ونجمة مضيئة الوان  سعرها نحو ٢٥٠ جنيها.

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