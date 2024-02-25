الوزراء: الأسعار تنخفض بشكل تدريجي قبل شهر رمضان 2024

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل للدولة مليارات الدولارات.

أضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الاسعار ستنخفض بشكل تدريجي قبل شهر رمضان 2024، متابعا أن الحكومة تسعى للإفراج التدريجي عن السلع الأساسية قبل شهر رمضان.

وتابع: هناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالافراج التدريجى عن السلع الموجودة في الجمارك، موضحا انه بداية من شهر رمضان سوف يتم متابعة الالتزام بوضع الأسعار على السلع.





