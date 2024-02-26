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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. تعديل مدة المحاضرات بجامعة عين شمس خلال شهر رمضان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء تزعم تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وإعلان تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواعيد الجديدة.

قرارات جديدة بـ ألسن عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين  الدكتورة دينا محمد عبده حمص رئيساً لمجلس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام، وتعيين  الدكتور وجيه يعقوب السيد السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الألسن ، اعتبارا من ٢١ / ٢ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب الدارسين بالعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 الآن| تفاصيل

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لـ امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 ؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.
 

تعديل مدة المحاضرات بجامعة عين شمس خلال شهر رمضان

قال الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس انه مع اقتراب شهر رمضان الكريم تم تعديل الجداول وساعات المحاضرات، حيث تبدأ المحاضرة الأولى من الساعة 9 صباحا وينتهى اليوم الدراسى 4 عصرا.

أكد خلال تصريحاته لصدي البلد، أن هذه المواعيد خلال شهر رمضان فقط، وتعود المواعيد القديمة مع نهاية الشهر الكريم.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

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