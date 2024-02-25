قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 الآن| تفاصيل

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لـ امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 ؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لـ امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 ، و الدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومي للامتحانات.

صياغة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 صياغة فنية واضحة وغير قابلة للتأويل

وفى مستهل اللقاء، ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان من امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

توزيع درجات الأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

كما أكد على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب الدارسين بالعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجه الوزير بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك ، على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستتم بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير.

وبحسب قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تتمثل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 فيما يلي: