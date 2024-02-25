جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء تزعم تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وإعلان تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواعيد الجديدة.

ومن جانبها.. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأخبار المتداولة بشأن تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وإعلان تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواعيد الجديدة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لم يتم إصدار جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى الآن، محذرا الطلاب من الانسياق وراء أي جداول مزيفة يتم تداولها على السوشيال ميديا لإثارة الجدل، مع الالتزام فقط بما تعلنه وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن في بيانتها الرسمية.

وأضاف المصدر، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 سوف يُطبق وفقًا للمواعيد الرسمية التي سبق وأن أعلنتها وزارة التربية والتعليم، نافيا تمامًا صدور أي قرار رسمي يوصي بـ تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأشار المصدر ، إلى أنه بناءً على المواعيد الرسمية المحددة من وزارة التربية والتعليم، فمن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 “الدور الأول” يوم السبت 22 يونيو 2024، بينما يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 “الدور الثاني” من يوم السبت 24 أغسطس 2024.

رضا حجازي رئيسا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر القرار الوزاري رقم (43) بتاريخ 22 فبراير 2024 حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2024/2023، هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أما المادة الثانية من القرار، فتضمنت تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما نص القرار الوزارى على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز، حسن الشربيني، أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما يكلف السيد عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات، مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023 ، للدورين (الأول، الثاني)، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.