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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب الدارسين بالعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ووجه  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجه  الوزير بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك ، على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة قريبا 

وأوضح الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا للطلاب.

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رضا حجازي رئيسا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر القرار الوزاري رقم (43) بتاريخ 22 فبراير 2024 حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2024/2023، هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أما المادة الثانية من القرار، فتضمنت تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما نص القرار الوزارى على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز، حسن الشربيني، أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما يكلف السيد عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات، مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023 ، للدورين (الأول، الثاني)، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.

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