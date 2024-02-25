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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن خبرا سارا لطلاب الثانوية العامة 2024.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا سارا لطلاب الثانوية العامة 2024 ، يهدف إلى تخفيف الأعباء على الطلاب الذين يستعدون لخوض امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم إلزام طلاب الثانوية العامة 2024 عند تقديم الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2024 ، بتقديم شهادة ميلاد حديثة أو مائية، بل تقرر الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التنبيه على المرشد التعليمي بكل مدرسة باتباع تعليمات الوزارة في هذا الشأن .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2024 ، والتي كان من ضمنها شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024  الإلكترونية للمدارس هو يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

وبحسب ما أعلنته المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في : شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر ، و4 صور شخصية ، و ايصال سداد المصروفات، وإيصال تأمين التابلت، وايصال رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، طابع دعم التعليم بـ 10 جنيهات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول اعتبارا من السبت 22 يونيو 2024 .

كما تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني اعتبارا من السبت 24 أغسطس 2024 .

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