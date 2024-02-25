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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..متحانات الثانوية العامة 22 يونيو.. 85% من الأسئلة اختيار و15% مقالي..الجامعة الأمريكية تناقش التحديات الاقتصادية أمام مصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كليات جامعة القاهرة تعدل مواعيد المحاضرات استعدادا لشهر رمضان.. وهذه الأنشطة الطلابية المتاحة
بدأت كليات جامعة القاهرة فى تنظيم المسابقات الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى بمختلف الكليات، كما تتم مراعاة الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم الذى ينطلق خلال أيام، بالإضافة إلى تعديل مواعيد المحاضرات استعدادا للشهر الكريم.

صندوق رعاية النوابغ يختتم المرحلة الثانية من مسابقة حافز الابتكار 2024
اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من مسابقة حافز الابتكار 2024، والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولا لتحديات التنمية في مصر.

الأفاتار البشري "فيكي" تتحدث عن آثار الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تقيم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الآن بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، النسخة السادسة من الفعالية السنوية لبوابتها المعرفية Business Forward التي تركز هذا العام على الموضوع الأكثر مناقشة وهو الذكاء الاصطناعي وأثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية.

الجامعة الأمريكية تناقش التحديات الاقتصادية أمام مصر
تقيم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الآن بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، النسخة السادسة من الفعالية السنوية لبوابتها المعرفية Business Forward التي تركز هذا العام على الموضوع الأكثر مناقشة وهو الذكاء الاصطناعي وأثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية.

رئيس جامعة بنها يستقبل فرق ضمان جودة التعليم لاعتماد 17 برنامجا أكاديميا
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فرق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمراجعة وتقييم 17 برنامجا بعدد من كليات الجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.

وكيل تعليم بورسعيد: لا مجال للمقصرين والمتسيبين بين صفوف العاملين.. صور
قام الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد،  اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لمدارس إدارة جنوب التعليمية وذلك بحضور الأستاذ العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية ووكيلتها الأستاذة عبير درويش.

امتحانات الثانوية العامة 22 يونيو| 85% من الأسئلة اختيار و15% مقالي.. والإجابة في «بابل شيت أوبن بوك»
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المبكرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أصدر توجيهات رسمية باتخاذ جميع الإجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2024.

وكيل تعليم بني سويف يطمئن على انتظام الدراسة ويؤكد على أهمية الأنشطة
قام هاني عنتر وكيل تعليم بني سويف بزيارة اليوم  تفقد خلالها مدرسة الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

 

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