وكيل تعليم بني سويف يطمئن على انتظام الدراسة ويؤكد على أهمية الأنشطة







قام هاني عنتر وكيل تعليم بني سويف بزيارة اليوم تفقد خلالها مدرسة الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

وذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف ، باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس ، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات.



وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة

كما تفقد ورش العمل وشاهد أعمال الطالبات

والتقى وكيل التعليم عددا من الطالبات وأجرى معهم حوارا حول العملية التعليمية والانتقام في الحضور وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة

وخلال الزيارة.

و أكد وكيل التعليم على متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب مؤكدًا على أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.



ووجه بالاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاهتمام بالموهوبين واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم

وخلال الزيارة أكد وكيل تعليم بني سويف على أهمية التدريب الفعلي لطلاب التعليم الفني وتأهيلهم وربطهم بسوق العمل

مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم الفني لأنه قاطرة التقدم والذي يشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة من خلال تطبيق نظام الجدارات