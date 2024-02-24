محافظ بنى سويف: إزالة 14 تعد في أول أيام المرحلة الثانية من الموجة الــ22

تابع الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت " اليوم"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.



جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 14 حالة تعد على مساحة 21 قيراطا من الأرض الزراعية، في اليوم الأول من المرحلة الثانية والتي تستمر حتى منتصف مارس المقبل ، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجارى وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية " الحالية" من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.