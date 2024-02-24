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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. مصرع شاب تحت عجلات سيارة بقرية صفط راشين

صدى البلد

شهد مركز ببا ببنى سويف، مصرع شاب صدمته سيارة أمام مدخل قرية صفط راشين،  اليوم السبت، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشاب أمام مدخل قرية  صفط راشين مركز ببا ببنى سويف، أسفر عن مصرعه، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وجار  نقل الجثة إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين من المعاينة مصرع شاب يدعى أحمد مخلوف، يبلغ من العمر 19 سنة، مقيم بقرية صفط راشين ببا، إثر تصادمه بسيارة أمام مدخل قرية صفط راشين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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