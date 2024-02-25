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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل فرق ضمان جودة التعليم لاعتماد 17 برنامجا أكاديميا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فرق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمراجعة وتقييم 17 برنامجا بعدد من كليات الجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر ،  والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلي عميد كلية  الفنون التطبيقية ، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.
وأكد " الجيزاوي " أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات المتقدمة لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، لضمان توافر مناخ آمن وصحي لضمان جودة العملية التعليمية في البرامج المتقدمة للاعتماد.
وقال رئيس الجامعة أننا حريصون على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية وكذلك تطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل.
من جانبه قال الدكتور محمد غانم  أن فرق المراجعة الخارجية ستقوم بزيارة الكليات المتقدمة للاعتماد للوقوف علي الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجي وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من قيادات الكليات والبرامج ، وأعضاء هيئة التدريس ، والطلاب ، والجهاز الإداري ، والخريجين ، والأطراف المجتمعية ، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية.


يذكر أن كليات الجامعة المتقدمة للاعتماد البرامجي هى العلوم ، الهندسة ببنها ، الزراعة ، الفنون التطبيقية ، التربية ، الهندسة بشبرا ، وأن زيارة فرق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سوف تستمر من الفترة 25 حتي 29 فبرايرالجارى.

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جامعة بنها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها العملية التعليمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة جودة العملية التعليمية

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