كليات جامعة القاهرة تعدل مواعيد المحاضرات استعدادا لشهر رمضان.. وهذه الأنشطة الطلابية المتاحة

جامعة القاهرة: المسابقات فرصة لإظهار مواهب الطلاب

زراعة القاهرة: تعديلات مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان فقط

بدأت كليات جامعة القاهرة فى تنظيم المسابقات الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى بمختلف الكليات، كما تتم مراعاة الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم الذى ينطلق خلال أيام، بالإضافة إلى تعديل مواعيد المحاضرات استعدادا للشهر الكريم.

من جانبه، أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة عن تعديل مواعيد المحاضرات استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وقال اتحاد طلاب كلية الزراعة إنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم تم تعديل الجداول وساعات المحاضرات، حيث تبدأ المحاضرة الأولى من الساعة 9 صباحا وينتهى اليوم الدراسى 4 عصرا.

وأكد أن هذه المواعيد خلال شهر رمضان فقط، وتعود المواعيد القديمة مع نهاية الشهر الكريم.

فى السياق نفسه، أعلنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الكلية تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي عن مبادئ اليقظة الدوائية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعريف باليقظة الدوائية، بما في ذلك الإبلاغ عن الآثار الجانبية، بالإضافة إلى معرفة التطبيق المحلي لقواعد اليقظة الدوائية، والاطلاع على أحدث القواعد في مصر، وكذلك التعريف بالإجراءات المتبعة في ممارسات اليقظة الدوائية في مصر.

ومن المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم السبت 9 مارس 2024، كما تتم مراعاة الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم الذى ينطلق خلال أيام بمقر كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

ويبدأ البرنامج التدريبي المقدم لخريجي كليات الصيدلة وممثلي شركات الأدوية، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر وكلية الصيدلة - جامعة القاهرة.

على الجانب الآخر، تنظم جامعة القاهرة مسابقات لرعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، تنفيذاً لخطة الأنشطة الطلابية التي تشهدها المدن الجامعية في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارات المدن الجامعية ستتولى الإعلان عن المسابقات المختلفة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الجامعة حددت عدة شروط للاشتراك في المسابقات المطروحة، كما حددت الجوائز التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقات المختلفة.

أنواع المسابقات

تتضمن المسابقات مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة القرآن الكريم وتجويده، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج الفردي، والرواية والقصة القصيرة، والطالب المثالي والطالبة المثالية، والعزف والغناء، والتصوير الفوتوغرافي، وخماسي كرة القدم للطلبة، وتنس الطاولة، وماراثون جري مسافات مختلفة للطلبة والطالبات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب، خاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى من الجودة.

وأوضح أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط، وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تُعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية، حيث تعمل على تزويدهم بالقدرات والمهارات المختلفة، وتتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس، كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، وتغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق.