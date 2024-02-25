بمشروع «كمل هوايتك»|جامعة حلوان تجذب الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية وتنمية مهاراتهم.. صور

ضمن فعاليات مشروع "اعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية" الذي أطلقته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان، لجذب عدد كبير من الطلاب في ممارسة مختلف الأنشطة الطلابية، حيث بادر الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة المختلفة في المجالات (علمى - اجتماعى - معسكرات - رياضى - أسر طلابية - اتحادات - جوالة) .



ويهدف المشروع، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، إلى جذب الطلاب للانضمام للأنشطة الطلابية المتنوعة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

وقد شملت الأنشطة المعروضة: الأنشطة العلمية، الشطرنج، الرسم، المشغولات اليدوية، الغناء، العزف، تنس الطاولة بالإضافة إلى المهارات الكشفية والقيادية.

كما قام طلاب الأنشطة والمشرفون بالإجابة عن استفسارات وتساؤلات الطلاب حول تفاصيل الانضمام للأنشطة المختلفة، ما ساهم في جذب أعداد كبيرة من الطلاب للمشاركة، ويأتى هذا لتشجيع مزيد من الطلاب على الانخراط في الأنشطة الهادفة.



وعقد هذا المشروع تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد بسطامى منسق المشروع.

35C643D6-9236-4865-8914-E565DD06C359

43163729-EF52-439F-9C98-D6EE7D6830B1

9F1DDB94-FD6E-4487-A993-D0245DC1201D

0CA40BCC-0208-4035-B646-689A9379CE5A

1DE469BE-2E0C-4A92-9945-431504890899

1C555E76-D167-47BA-8797-A46FA21E5073

BB977DB8-874B-4A62-AC25-81A1B9808E03

255427BF-43B7-4B44-B96D-298EB54FBBE7

71DE629A-C022-42E2-9BA9-C38D37CB17E0

35E99F0B-40F0-4A55-8819-B7E616D23B19