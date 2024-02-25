جامعة عين شمس تشارك كراعي بلاتيني فى مؤتمر لجنة علوم الحاسب والمعلوماتية

شاركت كلية الحاسبات والمعلومات كراعي بلاتيني فى مؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية CSISCC24 بعنوان " دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة" والذي اقيم تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 21-22 فبراير 2024 بفندق تيبا روز بالقاهرة وتنظيم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة وحضور كليات الحاسبات والمعلومات في 24 جامعة مصرية.



افتتح الدكتور مصطفى رفعت الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤتمر، شارك في الجلسة الافتتاحية الاستاذة الدكتورة إيمان علي ثروت إسماعيل رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد هاشم عبدالعزيز أمين اللجنة، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات المصرية.

تأتى مشاركة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة نجوي بدر عميد الكلية، الدكتورة هالة مشير وكيل شئون التعليم والطلاب، و الدكتورة رشا إسماعيل وكيل الدراسات العليا والبحوث.

يهدف المؤتمر إلى توفير رؤية واستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري للجمهورية الجديدة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، جاءت جلسات المؤتمر في 12 جلسة تحدث فيها حوالى 30 خبير من خبراء التكنولوجيا والصناعة وشركات القطاع الخاص المحلية والدولية لمناقشة وعرض الكثير من الموضوعات والمحاور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للتحول الرقمي ومنها أمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية، والمدن الذكية، والنقل الذكي، والحلول التكنولوجية، والإعلام الرقمي التحول الرقمى ودور الذكاء الاصطناعى فى مجال القطاع الصحى ومشروع حياة كريمة ودور تكنولوجيا المعلومات فى دعم الإقتصاد المصرى و توطين التكنولوجيا.

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