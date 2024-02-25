امتحانات الثانوية العامة 22 يونيو| 85% من الأسئلة اختيار و15% مقالي.. والإجابة في «بابل شيت أوبن بوك»

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المبكرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أصدر توجيهات رسمية باتخاذ جميع الإجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2024.

رضا حجازي رئيسا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (43) بتاريخ 22 فبراير 2024 حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2024/2023، هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أما المادة الثانية من القرار، فتضمنت تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما نص القرار الوزارى على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز، حسن الشربيني، أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما يكلف السيد عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات، مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023 ، للدورين (الأول، الثاني)، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولية إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في بيان رسمي منشور في جميع وسائل الإعلام، وذلك بعد اعتماده رسمياً من وزير التربية والتعليم.

وقبل اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من وزير التربية والتعليم، يتم عرضه على اتحاد طلاب مدارس مصر للتأكد من مناسبة تفاصيله لطلاب جميع الشعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 “الدور الأول” من يوم السبت 22 يونيو 2024 ، بينما يبدأ يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 “الدور الثاني” من يوم السبت 24 أغسطس 2024.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستتم بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير.

وبحسب قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تتمثل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 فيما يلي:

%85 من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.

تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.

%40 من الاسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.

يتم الإلزام بدقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى صورة بابل شيت.

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله .

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك".

استمارة الثانوية العامة 2024

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس هو يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم إلزام طلاب الثانوية العامة 2024 عند تقديم الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2024، بتقديم شهادة ميلاد حديثة أو مائية، بل تقرر الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التنبيه على المرشد التعليمي بكل مدرسة باتباع تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

إتاحة تسجيل استمارة 1 سري للترشح للعمل بلجان الثانوية العامة 2024

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إتاحة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة 1 سري للترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك بدءا من اليوم، الأحد 25 فبراير 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الترشح متاح لجميع السادة العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية، طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل “كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي… إلخ”.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يتم ترشيح المعاونين (الاداريين) من الفئات التي لا تنطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم، ضرورة الالتزام بما يلي: