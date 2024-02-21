قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إتاحة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة 1 سري للترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك بدءا من الاحد القادم الموافق 25 فبراير 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الترشح متاح لجميع السادة العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية ، طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل ( كمراقبين ، وملاحظين ، واعضاء التطوير التكنولوجي إلخ .. ).

كما اشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه يتم ترشيح السادة المعاونين (الاداريين) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر

وفي هذا الصدد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، على ضرورة الالتزام بمايلي :-

التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد إتاحة الموقع الالكتروني الموضح بعاليه .

التنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية طبقاً للفئات المشار إليها بعاليه .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول اعتبارا من السبت 22 يونيو 2024 .

كما تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني اعتبارا من السبت 24 أغسطس 2024

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن الأوراق المطلوبة للتقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2024

تتمثل في :

- الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس ٦٤ على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدون عليها أسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 مائتي جنيه بالإضافة إلى 10عشرة جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

- يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أأو أي أجهزة إليكترونية أخرى داخل اللجنة.

- تعتمد المدارس الاستمارات الإليكترونية ومشتملاتها.

- يسدد الطالب مبلغ (۲۰) عشرون جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

-تقوم المدرسة بسداد المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.