إجراء عاجل من التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلاً بشأن إجراءات منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024.
فلإغلاق الباب أمام أي احتمالية تكوين لجان غش خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر قبول أي تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 (سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة ) إلى الإدارات التابعة للمديريات التالية بإعتبارها اماكن “مشهورة بالغش والشغب في الامتحانات” وهي :
- كفر الشيخ : إدارات بيلا - الحامول - سيدي سالم
- أسيوط : إدارات البداري - ديروط - صدفا - الغنايم
- سوهاج : إدارات دار السلام - أخميم - جهينة - المنشآة - البلينا
- قنا : إدارات نجع حمادي - الوقف
- أسوان : إدارات ادفو
- دمياط : إدارات كفر سعد - ميت غالب
- الاسكندرية : العامرية
- الشرقية : إدارات الجمالية - دكرنس - تمي الامديد - شربين - ميت سلسبيل - بني عبيد
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن أي تحويلات لهذه الإدارات المذكورة لن تتم إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الأول اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.
أما امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثانى، فمن المقرر أن تُعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.
معلومات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2024
- سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام الماضي
- امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس مواصفات الورقة الامتحانية المطبقة العام الماضي دون أي تغيير
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"
- أثناء امتحانات الثانوية العامة 2024 ، سيحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان
- ستشهد امتحانات الثانوية العامة 2024 استمرار تطبيق نظام البابل شيت
- في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتسلم الطالب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المدارس بلجان مؤمنة
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم
- ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله
- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالي
- 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة .. و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا
- توضع امتحانات الثانوية العامة 2024 من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.