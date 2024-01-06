إجراء عاجل من التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلاً بشأن إجراءات منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024.

فلإغلاق الباب أمام أي احتمالية تكوين لجان غش خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر قبول أي تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 (سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة ) إلى الإدارات التابعة للمديريات التالية بإعتبارها اماكن “مشهورة بالغش والشغب في الامتحانات” وهي :

- كفر الشيخ : إدارات بيلا - الحامول - سيدي سالم

- أسيوط : إدارات البداري - ديروط - صدفا - الغنايم

- سوهاج : إدارات دار السلام - أخميم - جهينة - المنشآة - البلينا

- قنا : إدارات نجع حمادي - الوقف

- أسوان : إدارات ادفو

- دمياط : إدارات كفر سعد - ميت غالب

- الاسكندرية : العامرية

- الشرقية : إدارات الجمالية - دكرنس - تمي الامديد - شربين - ميت سلسبيل - بني عبيد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن أي تحويلات لهذه الإدارات المذكورة لن تتم إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الأول اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثانى، فمن المقرر أن تُعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

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