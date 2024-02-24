وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 ستتم بنفس مواصفات العام الماضي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وامتحانات الثانوية العامة 2024.

كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود الملموسة والمستمرة فى ضبط وتطوير العملية التعليمية في المحافظة، والذي يسهم في توفير بيئة تعليمية جيدة وتحسين جودة التعليم في المحافظة.

ومن جانبه، رحب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مثمنا زيارته للمحافظة وجهوده المستمرة فى تطوير ومتابعة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمدارس، فضلاً عن التوسع في إنشاء المدارس، وزيادة عدد المعلمين المتدربين بالمحافظة.