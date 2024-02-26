الرئيس اتصل بنفسه.. والدة فتاة الشروق تشكر السيسي على الهواء

قدمت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصل هاتفيا بها من أجل تقديم كافة المساعدات.



وأضافت والدة فتاة الشروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، متابعة بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات التي في الدنيا".



فيما كشفت تفاصيل الاتصال مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة :"الرئيس قال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برة تتعالج، مضيفة طبعاً ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".