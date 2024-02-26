3 أولويات بالموازنة الجديدة.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء

قال الدكتور ضياء رشوان ، المنسق العام للحوار الوطني ، إنه تم دعوته لاجتماع مجلس الوزراء بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي ، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها داخل الحوار الوطني لتنفيذ توصيات المرحلة الاولى ، والحكومة وضعت خطة تنفيذيه لتتفيذ ما تم الاتفاق عليه بالحوار الوطني.

وتابع الدكتور ضياء رشوان ، عبر مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية مع الاعلامي عمرو اديب ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر "، أنه تم عمل لجنة مكونة من ٩ اشخاص حضروا اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، وكان بينهم المقرر العام للمحور الاقتصادي ، مردفا :" الجلسة كانت في منتهى الايجابية .

وكشف :" رئيس الوزراء ذكر اليوم امر البعض لم يكن منتبه له وهو اولوليات الاستثمارات العامة ومن ضمن بنوده ان الحكومة ستستكمل مع بدأته من مشروعات العام المقبل والتي قطعت ٧٠ ٪؜ من تنفيذها ".

وأكمل : الحكومة وضعت ٣ اولويات في الموازنة الجديدة الصحة والتعليم وحياة كريمة وعدم البدء في اي مشروع جديد العام الحالي ".