شقيقة سائق واقعة فتاة الشروق: ضيعت نفسها وأخويا كمان

قالت هبة هاشم شقيقة سائق أوبر صاحب واقعة فتاة الشروق ، أخويا عمره ٣٤ عاما ولديه ٣ أولاد ولديه زوجة، متابعة: "عندنا جامع في البيت احنا مش ناس وحشة ".

أردفت هبة هاشم ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " الحكاية " مع الاعلامي عمرو اديب والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر ": "محدش بيخطف حد بعربية ملاكي بتاعته عليها اقساط وشغال على برنامج ده بقاله ٧ سنوات".

وأكملت : معندوش أي سوابق قبل كده والبرنامج عمله فيش وتشبيه وبيشتغل مع دكتور ممتاز ومعروف شهد معانا وقال بركب زوجتي وأولادي معاه .

واصلت : كل اللي حصل سوء تقاهم وبتمنلها الشفاء والمحامي بتاعه متابع الإجراءات ومستنينها تتكلم وتنطق .

أردفت : ليه ترمي نفسها الرمية دي من العربية ضيعت نفسها وضيعت أخويا معاها .