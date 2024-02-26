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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

صدى البلد

أمرت نيابة الشروق برئاسة المستشار أحمد عزت رئيس النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية في واقعة محاولة خطف فتاة الشروق على يد سائق اوبر 

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وكلفت النيابة العامة، تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة من بداية خروج فتاة الشروق من منطقة مدينتي، واستمعت النيابة إلى أقوال شاهد العيان على الواقعة.

 

 

وكانت قررت النيابة العامة حبس السائق المتهم بمعاكسة سيدة أثناء توصيلها علي ذمة التحقيق ، حيث قفزت السيدة من السيارة اثناء سيرها خشية التحرش بها بعد قيامه بمعاكستها وترقد في العناية المركزة وحالتها غير مستقرة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى .

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى ، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها ، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك ، تم تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة .

وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام السيدة بالقفز من السيارة، فقام بإستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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