حبيبة الشماع حافظت على شرفها.. وسائق أوبر: أنا معملتش حاجة

أمرت نيابة الشروق برئاسة المستشار أحمد عزت رئيس النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية في واقعة محاولة خطف فتاة الشروق على يد سائق أوبر .

وكلفت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة من بداية خروج فتاة الشروق من منطقة مدينتي، واستمعت النيابة إلى أقوال شاهد العيان على الواقعة.

وكانت قررت النيابة العامة حبس السائق المتهم بمعاكسة سيدة أثناء توصيلها علي ذمة التحقيق ، حيث قفزت السيدة من السيارة اثناء سيرها خشية التحرش بها بعد قيامه بمعاكستها وترقد في العناية المركزة وحالتها غير مستقرة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى .

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى ، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها ، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك ، تم تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة .

وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام السيدة بالقفز من السيارة، فقام بإستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قال الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق أن موكله بيعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في مدينتي.

واضاف، “محمد اصلا ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب الي الفيلا الخاصه به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مره اخرى الى مدينتي”.

وشرح، بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن اوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن اوبر وافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بالقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مسرعة.

سائق أوبر

وأكد محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق، أن موكله كان يقود السيارة على سرعة 100، وبعد الواقعة اتصل موكلي بشركة اوبر وروى لهم تفاصيل الواقعة واخبروه خلالها أنه سوف يتم التحقيق في الأمر ولم يتلقى اتصالاً هاتفياً من أحد.

وفي اليوم الثاني قام موكلي بعمل فيديو وشرح تفاصيل الواقعة معه قبل ضبطه من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

أكد دفاع المتهم، أنه قدم أمام النيابة عدة طلبات منها عدم معقولة الواقعة وإخلاء سبيل موكلي وهو ما رفضته النيابة العامة.

وعن قضية المخدرات المنسوبة للمتهم، أكد محامي سائق اوبر أن القضية منذ 2011 موكلي ليس له علاقة بها.