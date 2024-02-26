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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

370 جنيها| خصم الرصيد من عداد الكهرباء ..اعرف السبب

صدى البلد

نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

وذلك بعد تساؤل العديد من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع رغم عدم وجود أى اقساط شهريه أو مديونية.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء والمبلغ المخصوم

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع ،و هى كالاتي ..

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1-خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن :

- يتم خصم  ٢٢ جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ١٠٠ كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ ١٣٩ جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ ٢٧٠ جنيه من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك ١٠٠٠ كيلو وات ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر و يتم حسابه كالاتى :

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى ٥٠ كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية  من ٥١ إلى  ١٠٠ كيلو وات (٢ جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى ٢٠٠ كيلو وات (٦ جنيه).

4- الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو وات (١١ جنيه).

5- الشريحة الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلو وات (١٥ جنيه).

6- الشريحة السادسة (اكثر من ٦٥٠ حتي ١٠٠٠) من صفر إلى ١٠٠٠ كيلو وات (٢٥ جنيه).

7- الشريحة السابعة ما يزيد عن ١٠٠٠ كيلو وات  (٤٠ جنيه).

8- المقرؤ صفر (٩ جنيه).
٣- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر.

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت يناير الماضى عن ارتفاع أسعار الكهرباء بعد أن أرجأت الزيادة لمدة تحاوزت العام والنصف بسبب الظروف الإقتصادية وتهفيف الأعباء على المواطن .

 

مميزات العداد مسبوق الدفع

1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

2- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.
3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته
4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي

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