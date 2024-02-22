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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء تستعد .. وقف تخفيف الأحمال في رمضان

صدى البلد

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال فى رمضان، بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه فور صدور القرار صدرت تعليمات لشركات النقل والتوزيع والانتاج باتخاذ الإجراءات اللازمة .

حيث أصدر مجلس الوزراء منذ قليل قرارا بوقف تخفيف الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء في رمضان.

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتبعت منذ منتصف يوليو الجارى خطة لتخفيف الأحمال بعد أن تعدى الحمل الأقصى للاستهلاك 35 ألف ميجاوات نتيجة موجة الحر الشديدة مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الغاز والمازوت ،دون توفيره نتيجة استيراد نسبة كبيرة من المازوت .

و مجلس الوزراء الأسبوع قرر تخفيف الأحمال فى امتحانات نصف العام الدراسى لمدة ساعة واحدة تبدأ من 11 صباحا وتنتهى فى الخامسة مساء.


ثم أعاد الجدول القديم بعد انتهاء الامتحانات حيث  يتم  فصل الكهرباء ساعتين يوميا تبدأ من الحادية عشر صباحا  ونصحت المواطنين مدة الانقطاع لديه عن الساعتين الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، لأن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ذلك ناتجة عن أعطال فنية وليست  ناتجة عن  تطبيق خطة تخفيف الأحمال.

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