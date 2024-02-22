مجلس الوزراء: صفقة الاستثمارات الكبرى ستوفر الآلاف من فرص العمل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن صفقة الإستثمارات الأجنبية المباشرة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الدولة تخوض عملية تنمية شاملة، لتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب، مؤكدا أن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم بمثابة شهادة بأن الاقتصاد المصري لديه فرص جذب كبيرة للاستثمار الأجنبي.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن، الصفقة تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.