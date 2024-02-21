خصومات 30%.. متحدث الوزراء يفجّر مفاجأة عن معرض «أهلًا رمضان» |فيديو

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كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن معرض أهلًا رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المعارض ستشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتراوح بين 15% و30%.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أن معرض أهلًا رمضان 2024 في مدينة نصر يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين.

وأشار السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.











