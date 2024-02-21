انطلاق فعاليات معارض "أهلا رمضان" بـ 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية فعاليات معارض "أهلا رمضان" بـ 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وقالت المديرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن فروع المجمعات الاستهلاكية تقوم بتوفير السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.



وأشار البيان إلى أن فروع المجمعات الاستهلاكية التي تقام بها المعارض تضم (مجمع وهدان بالمنشية، والأزاريطة، كمال الجويلى بمنطقة رشدى، جناكليس شارع ابو قير، السيوف شارع جمال عبد الناصر، أبو العباس بمنطقة بحرى، أبو طالب بمنطقة أبو قير، البيطاش العجمى، بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير ١، سيدى مسعود بالعامرية).



كما أوضح أن هذه الفروع تضم عروضا خاصة للسلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك متمثلة في اللحوم و الدواجن و الأرز و السكر و المكرونة و الزيوت و السمن و البلح و الزبيب و الدقيق و الفول و قمر الدين و جوز الهند و الشاى و الجبن و الصلصة و الخل و الملح.

