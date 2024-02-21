محافظ الدقهلية يفتتح معارض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم معارض " اهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائية والسلع الرمضانية بمدينة المنصورة بأسعار مخفضة ، حيث افتتح عدد 2 معرض اهلا رمضان بنطاق حي شرق المنصورة بشارع الجيش ، وبنطاق حي غرب المنصورة بشارع عبدالسلام عارف.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والأستاذ محمد امين رئيس حي شرق المنصورة ، والاستاذ احمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة .

وقال "المحافظ " ان المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15الي30٪ عن سعر السوق الخارجي .



وأشار "مختار" الي ان هناك 21 معرض اهلا رمضان يتم افتتاحهم بمراكز ومدن واحياء المحافظة تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين علي مستوي المحافظة .



وأوضح " المحافظ " بأنه سيتم توفير عدد 14 سيارة متنقلة لبيع السلع الرمضانية والمواد الغذائية تطوف المراكز والمدن علي مستوى المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصورة وحدها .

وقال "مختار" أن نسبة التخفيض في الأسعار للسلع المعروضة يشمل كافة المعارض بنطاق المحافظة علي مدار شهر رمضان الكريم لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية...



ووجه "المحافظ " بأهمية تواجد الحملات التموينية المكثفة يومياً علي كافة المعارض للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار وعلي المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع وايضا علي المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين..



والجدير بالذكر أن" مختار" تفقد المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضه والتقى بالمواطنين الوافدين على المعروض من السلع واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الاسعار لهم ، موجهاً للقائمين علي المعارض بحسن استقبال المواطنين..

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