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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجمة شهيرة تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها.. تفاصيل

جودي دينش
جودي دينش
أحمد إبراهيم

أعلنت الفنانة البريطانية جودي دينش، الحائزة على جائزة الأوسكار، إنهاء مسيرتها التمثيلية التي امتدت لنحو سبعة عقود، عن عمر ناهز 91 عاما، بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

وكشفت دينش، خلال مقابلة مع برنامج «Today»، أن المرض أثر بشكل كبير على قدرتها على القراءة والتعرف على الوجوه، مشيرة إلى أنها أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الراديو لمتابعة ما يدور حولها.

وأوضحت النجمة البريطانية، أنها تعاني من تدهور الرؤية المركزية، ما عرضها لمواقف محرجة عدة، إذ بات من الصعب عليها التعرف على بعض الأشخاص ما لم يقتربوا منها.

تفاصيل مرض جودي دينش

تعاني جودي دينش من مرض التنكس البقعي عام 2012، وهو اضطراب يصيب بقعة الشبكية المسؤولة عن الرؤية المركزية، وقد يؤدي إلى تراجع القدرة على القراءة والتعرف على الوجوه، دون أن يتسبب بالضرورة في فقدان البصر بالكامل.

وأشارت نجمة سلسلة أفلام «جيمس بوند» إلى أنها تعتمد حاليا على ذاكرتها لاستحضار الصور وتذكر الملامح، في محاولة للتكيف مع التغيرات التي طرأت على قدرتها البصرية.

وفي عام 2019، كشفت دينش أن حالتها الصحية أجبرتها على التوقف عن قيادة السيارات، قبل أن تتفاقم معاناتها في عام 2023، حين أصبحت غير قادرة على قراءة النصوص في مواقع التصوير، واضطرت إلى الاستعانة بأصدقائها لمساعدتها على حفظ أدوارها وتلقينها الحوار.

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