داليا مصطفى من داخل المسجد النبوي: جيت صدفة ادعولي أحج

شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها لحظات روحانية من داخل المسجد النبوي الشريف، بعدما نشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تعبر عن سعادتها بوجودها في هذا المكان المبارك، مؤكده أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ .

وأوضحت داليا مصطفى، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها فوجئت بوجودها في الحرم دون ترتيب مسبق، كما لفت انتباهها خلو المكان من الزوار، وهو ما جعل اللحظة تبدو استثنائية بالنسبة لها

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: «الغريب إن أنا جيت صدفة ومن غير ما أعرف إزاي، والغريب أكتر إن الحرم فاضي تمامًا»، ثم وجهت طلبًا لجمهورها قائلة: «ادعولي بقى أحج».

ومن ناحيه اخري ، اختار مهرجان «جربة الدولي لسينما المرأة والشباب» في تونس الفنانة داليا مصطفى للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، ضمن فعاليات دورته الثانية عشرة، التي أُقيمت في مدينة جربة خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2026، كما شهدت الدورة تكريمها.