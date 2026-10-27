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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معتصم النهار يكشف سبب غيابه عن عرض فيلم نصيب مع ياسمين صبري

معتصم النهار
معتصم النهار
أحمد إبراهيم

كشف الفنان معتصم النهار عن سبب غيابه عن حضور العرض الخاص لفيلم «نصيب»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين صبري، وأقيم أمس، موضحا أن ظروفا قهرية ووعكة صحية حالت دون سفره وحضوره الفعالية.

وقال معتصم النهار، في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتمكن من حضور العرض الخاص للفيلم بسبب تعرضه لظروف طارئة ومرض منعه من السفر، مضيفا: «مقدرتش أحضر العرض الخاص لفيلم نصيب، بطولتي أنا وياسمين صبري، بسبب ظروف قهرية ومرض مقدرتش أسافر».

وأشار إلى أن الفيلم من المقرر طرحه في جميع دور العرض بالوطن العربي بعد يومين، معربا عن أمله في أن ينال إعجاب الجمهور.

احتفال صناع فيلم نصيب بالعرض الخاص 

واحتفل صناع فيلم «نصيب»، بطولة الفنانة ياسمين صبري، بالعرض الخاص للعمل مساء أمس الاثنين، 26 أكتوبر، داخل إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما، وذلك قبل انطلاق عرضه التجاري في مصر.

وشهد العرض الخاص حضور الفنانين سمر متولي وكمال أبو رية والمخرج شادي علي.

ياسمين صبري في بطولة سينمائية جديدة

يمثل «نصيب» أول بطولة سينمائية مطلقة للفنانة ياسمين صبري، التي تتصدر أحداث الفيلم في تجربة تجمع بين الرومانسية والكوميديا والمواقف الاجتماعية، فيما يشاركها البطولة الفنان معتصم النهار في تعاون سينمائي جديد بينهما.

ويضم فريق العمل مجموعة من الفنانين، بينهم رحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، ودنيا سامي، وعمر الشناوي، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري، إلى جانب ضيوف الشرف محمد أنور ونضال الشافعي ومحمد لطفي.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج كامل أبو علي، وصُورت مشاهده بالكامل في مدينة الغردقة الساحلية.

قصة فيلم «نصيب»

تدور أحداث الفيلم حول سيدة ثرية تجد نفسها أمام تحولات غير متوقعة في حياتها بعد وراثة منتجع سياحي في الغردقة، لتتشابك اختياراتها الشخصية والعاطفية مع سلسلة من المواقف، قبل أن تجمعها علاقة بالشخصية التي يقدمها معتصم النهار، وتتطور العلاقة بينهما في إطار رومانسي.

معتصم النهار الفنان معتصم النهار ياسمين صبري أعمال معتصم النهار فيلم نصيب

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