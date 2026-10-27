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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصغر معجب …أصالة تتعرض لموقف طريف على خشبة المسرح في حفل أمريكا

اصاله
اصاله
علا محمد

تحدثت الفنانة أصالة عن اشتياقها للقاء جمهورها في الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن سعادتها بالغناء للجمهور الذي ينتظر لقاءها، مؤكدة أن هذه اللقاءات تحمل طابعًا خاصًا بسبب المسافات والشوق المتبادل بينها وبين محبيها.

وقالت أصالة في تصريحاتها لـ«ET بالعربي»، على هامش حفلها: «يعني أنا فكرة إني غني لناس مشتاقة، بحبها، كتير بحب فكرة إني أقابل ناس يمكن قابلهم أو يقابلوني مرة وحدة بالحياة».

وتابعت: «وباحس أمريكا بحكم البعد، اللقاءات بيكون لها وقع خاص، بيكون الشوق كبير، وبتكون الطاقة عظيمة، طاقة المحبة، متل ما بيشتاقولي أنا كمان مشتاقة لشوف الناس هون، تخيل كيف ممكن يكون لقاءنا».

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