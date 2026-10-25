ناقد موضة يحرج أصالة بسبب فستانها في أمريكا.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في أمريكا.

تألقت أصالة في الحفل بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مزج بين مجموعة من الألوان المختلفة كالأسود والأخضر و الفوشيا و الأصفر و اللبني أيضا.

تعليق ناقد موضة على فستان أصالة

علق ناقد موضة اللبناني حكيم شاهين، على فستان أصالة في أمريكا قائلا:"الفستان كـ استيل جديد عليها و اقدر هذا الشئ انه قاعده تنوع بستايلها كل مرة بس بصراحة أحاول اتقبل الفستان بس شويه كثير صعب اتقبله."



تابع:" الوان كتير كنت حابب اشوفه فستان عصري بس النتيجة القصة الالوان عطاني فستان شعبي فستان قديم هذا يلي وصلني من الفستان، بس الشئ يلي حلو طريقة رسم الالوان على الفستان عمل كونتور حلو على جسمها و خصرها ."



أضاف ناقد الموضة:"و الحمدالله ماتهورة بالتنسيق و كان بسيط و ناعم هذا يلي شووويه انقذ الموقف شعر مكياج ناعمين و حتى المجوهرات."



