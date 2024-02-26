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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية

صدى البلد

إلتقى الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.

قائد المنطقة المركزية العسكرية

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عبدالمعطى عبدالعزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية يجددون العهد على بذل الغالى والنفيس فى تنفيذ كافة المهام المكلفين بها
بعقيدة إيمانية راسخة لإعلاء مصلحة الوطن والدفاع عن مقدراته مهما كلفهم من تضحيات.

وزير الدفاع

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وما يبذلونه من جهود لحماية ركائز الأمن القومى المصرى وتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وأدار وزير الدفاع  حواراً مع عدد من قادة وضباط وأفراد المنطقة المركزية العسكرية إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم حول الأوضاع الراهنة والجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة التى تلقى بظلالها على الأمن والإستقرار فى المنطقة ، فضلاً عن تداعياتها الداخلية على الإقتصاد المصرى.

وأشاد وزير الدفاع بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لأفراد القوات المسلحة وطالبهم بالحفاظ على أعلى مستويات التدريب والإستعداد القتالى والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الإستفادة منها ، وتوفير كافة الإمكانيات للإهتمام بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً وإجتماعياً ورفع روحهم المعنوية بإعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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وزير الدفاع المنطقة المركزية العسكرية الفريق أول محمد زكى القوات المسلحة السيسي

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