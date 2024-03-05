1.3 مليار دولار بضائع.. بشرى للمصريين بشأن الأسعار

1.3 مليار دولار بضائع.. قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية حاليًا تتجه لإحداث استقرار في الأسواق بعد فترة من الاضطرابات المرتبطة باضطراب سوق الصرف، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يؤكد دائمًا أن أزمة الدولار ستمر وهذا ما يحدث حاليًا.

وأضاف “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري عمل على تخطي الكثير من الضغوط من خلال إطلاق المبادرات المختلفة، والتي وصلت لقمتها مع اتفاقية رأس الحكمة، حيث تم من خلالها سد الفجوة التمويلية.



1.3 مليار دولار بضائع

وأشار إلى أن هناك توجيهات فورية من قبل الرئيس السيسي بالإفراج الفوري عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، حيث نتحدث عن 1.3 مليار دولار بضائع، والتي سيكون لها تأثير ضخم على الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب فيها، مؤكدًا أن هذا الإفراج يأتي في توقيت مهم للغاية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.