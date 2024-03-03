3 كيلو بـ 100جنيه.. انطلاق مهرجان التمور بأسعار تنافسية|فيديو

كشف الدكتور محمود محسن، رئيس مهرجان التمور تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور ومعرض خيرات رمضان بالقاهرة.



وقال “محسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية"الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن هذه تُعد السنة الرابعة على التوالي التي ينطلق فيها مهرجان القاهرة الدولي للتمور، حيث يُقام في حديقة الحرية في الزمالك.

75 نوع من التمور

وأضاف الدكتور محمود محسن، رئيس مهرجان التمور أن مصر لديها 75 نوع من التمور معظمها توجد في المهرجان، لافتًا إلى أن أسعار التمور داخل المهرجان تقل عن أسعار السوق بنسبة 30%.

وتابع الدكتور محمود محسن، رئيس مهرجان التمور أنه يمكن شراء 3 كيلو تمور بـ 100 جنيه، مؤكدًا أن هذا سعر تنافسي مقارنة بالسوق.