الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

أسعار الدواجن واللحوم.. تحدث الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن تفاصيل افتتاح أكبر معرض للسلع الغذائية على مدار شهر رمضان ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، قائلًا إن المبادرة تتضمن كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية من خير أرض مصر للمواطنين بشكل مباشر.

تخفيضات تصل لـ 50 %

وأضاف “صالح” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن التخفيضات داخل مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تصل لـ 50%، متابعًا أن السلع تصل للمواطنين بأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات وصل، مؤكدًا أن السلع الموجودة داخل المبادرة ذات جودة عالية.



وأوضح الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة أن سعر اللحوم البلدي 300 جنيه للكيلو والكبدة بـ 300 جنيه، والدواجن المبادرة كيلو و10 جرام بـ 100 جنيه والسكر بـ 27 والأرز بـ 27.5 جنيه والبصل بـ 10 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5، مضيفًا أن المعرض به 200 سلعة تُباع بأسعار تنافسية وبجودة عالية.