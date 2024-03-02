السكر بـ27 جنيها.. أسعار أبرز السلع في معارض أهلا رمضان

قال عيد عبدالله، وكيل وزراة التموين بالقليوبية، إن المحافظة يتوافر بها ما بين 8 لـ 12 معرضا من معارض أهلا رمضان بجانب الشوادر والقوافل المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، متابعًا أن التخفيضات على السلع تتراوح من 20 لـ 35%.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

وأكد “عبدالله” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن جميع السلع متوفرة في معارض أهلا رمضان وبجودة عالية وبأسعار تنافسية.



وأشار عيد عبدالله، وكيل وزراة التموين بالقليوبية إلى أن سعر كيلو الأرز في المعارض يبدأ من 27 جنيهًا للحبة الرفيعة و30 جنيه للحبة العريضة وكيلو السكر بـ 27 جنيه والزيت يتراوح بين الـ55 و75 جنيهًا وذلك داخل كافة معارض أهلا رمضان.