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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عمر الـ 81.. نجوى غراب تحقق فضية بطولة العالم لسباحة الماسترز|شاهد

السباحة نجوى غراب
السباحة نجوى غراب

قالت السباحة نجوى غراب، الحاصلة على فضية بطولة العالم لـ سباحة الماسترز، إنها تبدأ في الاستعداد لهذه المسابقات قبلها بعدة أشهر، حيث تقوم بممارسة السباحة خمسة مرات أسبوعيًا.

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11 ميدالية عالمية 

وأضافت نجوى غراب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم السبت، أنها بدأت الدخول في بطولات العالم منذ عام 2010 وهي تبلغ من العمر67 عامًا، وهذه تعد البطولة الثمانية التي تشترك فيها.
 

وتابعت السباحة نجوى غراب، الحاصلة على فضية بطولة العالم لسباحة الماسترز أنها حاصلت على 11 ميدالية عالمية على مدار الفترة الماضية و3 تقديرات من اليابان، كما أنها مصنفة من أحسن 10 سباحات في العالم.

نجوى غراب سباحة الماسترز بطولة العالم لسباحة الماسترز السباحة الاولي المصرية

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