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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات طقس الأسبوع المُقبل.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الفترة تشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث تصل ذروتها اليوم، لتسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار وتسود أجواء حارة مع وجود نشاط في حركة الرياح وزيادة لفترة سطوع أشعة الشمس نتيجة وجود امتداد لـ مرتفع جوي في طبقات العليا.
 

وأوضحت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن غدًا السبت موعد انخفاض الحرارة ، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية بعد أن سجلت اليوم 30 درجة مئوية، بفرق 6 درجات مئوية، مشيرة إلى أنه على مدار الأسبوع المقبل ستعود قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، مؤكدة عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس.

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وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على أهمية ارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية والقيادة بهدوء تام والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية، محذرة من طقس الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليصل الفرق في درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 15 درجة مئوية.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم الجمعة يسود طقس ربيعي حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من السواحل الشمالية وسيناء.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة المساء يسود طقس بارد خلال فترة الليل وخاصة في الساعات المتأخرة.

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