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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم الذروة|الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر المواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وتعتبر هذه أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على مدار هذا الأسبوع.
 

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طقس اليوم الجمعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وهي مرتفعة في درجات حرارتها، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وزيادة درجات الحرارة.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس ربيعي حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من السواحل الشمالية وسيناء.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة المساء يسود طقس بارد خلال فترة الليل وخاصة في الساعات المتأخرة، منوهة بأن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة خلال فترة الليل، محذرة من أن الانخفاض في درجات الحرارة يصل لـ 15 درجة مئوية.

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