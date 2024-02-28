لهذا السبب.. أمريكية تتبرع بمليار دولار لكلية طب في نيويورك

احتفل طلبة كلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك، بإعلان الجامعة استمرارهم في الدراسة بدون الحاجة إلى دفع الرسوم الدراسية.



تسديد الرسوم الدراسية إلى الأبد

وتبرعت الدكتورة روث جوتسمان، وهي أستاذة سابقة في الجامعة ورئيسة مجلس أمناء أينشتاين وأرملة أحد المستثمرين في وول ستريت، بمبلغ مليار دولار أمريكي، وهذا المبلغ يضمن التعليم المجاني للطلاب في منطقة برونكس إلى الأبد.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وانتابت الطلاب فرحة عارمة لحظة إعلان خبر التبرع، حيث قفز بعضهم من على الكراسي، بينا صفق الآخرون بحرارة ووقفوا احترامًا للسيدة المتبرعة.

وقالت المتبرعة جوتسمان في كلمة لها: "في كل عام، يدخل أكثر من 100 طالب إلى كلية ألبرت أينشتاين للطب سعيًا للحصول على شهادات في الطب والعلوم".

وأضافت جوتسمان: "أنا ممتنة جدًا لزوجي الراحل ساندي، لأنه ترك هذه الأموال في رعايتي، وأشعر بالسعادة لحصولي على شرف تقديم هذه الهدية لمثل هذه القضية النبيلة".