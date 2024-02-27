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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مصري وعربي يفوز برئاسة نقابة شرطة مرور نيويورك.. تفاصيل

أول مصري وعربي يفوز
أول مصري وعربي يفوز برئاسة نقابة شرطة نيويورك

تمكن  مواطن أمريكي من أصل مصري من الفوز برئاسة نقابة شرطة مرور نيويورك ليكون أول مصري وعربي يفوز بهذا المنصب؛ وذلك بعد منافسة شرسة مع آخرين، حصد خلالها على 61% من أصوات ضباط شرطة المرور بالمدينة الأمريكية.

 

وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت"، قال ياسر رفعت صديق إنه سعيد بفوزه بالمنصب، وسعيد أكثر لكونه أول مصري وعربي يفوز برئاسة نقابة شرطة مرور نيويورك، المسؤولة عن كل ما يختص بقواعد سير وسلامة الأفراد والمركبات في هذه المدينة.

وأشار صديق إلى أنه يعمل في المرور بنيويورك منذ 26 عاما، وتدرج في وظائفه حتى وصل لمنصب النقيب بعد منافسة شرسة مع آخرين.

 

وأوضح أنه انتقل لأمريكا قادما من مصر منذ 32 عاما، وحصل على الجنسية الأمريكية مع احتفاظه بالجنسية المصرية، وحقق نجاحات في عمله جعلته يطمح ويحلم بتحقيق نجاحات أخرى، لكنه كان يواجه بعض الإجراءات التي تعرقل خططه وتمنعه من تحقيق أهدافه.

وأضاف أنه قرر خوض الانتخابات على منصب رئاسة النقابة، ليتمكن من القضاء على الإجراءات التي تعرقل خطط تقدم العمل لكنه أخفق في الانتخابات التي جرت قبل سنوات ولم يتمكن من الوصول للمنصب.


وتابع أنه واصل عمله وقرر إعادة التجربة مرة أخرى وخاض الانتخابات التي جرت مؤخراً وحالفه الحظ وفاز بالمنصب، كما فاز بالعضوية 6 آخرون غالبيتهم من أصول آسيوية وأوروبية، مشيراً إلى أنه قرر أن يبدأ تحديه الجديد من أجل تحقيق طفرة في العمل المروري بالمدينة، وإثبات جدارة المصريين والعرب بتولي أعلى المناصب في أي مكان يتواجدون فيه.

وأضاف أنه يعلم جيدا كل ما يحتاجه طاقم شرطة مرور نيويورك وينتظر أداء اليمين لكي يبدأ تنفيذ برنامجه الذي سيحقق حسب رأيه طموحات زملائه، مؤكدا أن طموحه كان الوصول لمنصب يملك فيه اتخاذ القرارات المؤثرة لكي يمكنه تنفيذ ما يراه الأفضل والأمثل لشرطة مرور نيويورك.

 

وأكد صديق أنه مازال مرتبطا بمصر، وفور فوزه أبلغ أسرته في مصر بالخبر ليتشاركوا معه فرحته وسعادته، مشيرا إلى أنه مازال يشاهد الأفلام والمسلسلات المصرية، ويتابع أخبار مصر عبر المواقع والفضائيات.

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