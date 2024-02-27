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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار كبير لحملة بايدن: تضررنا من دعم إسرائيل أكثر مما توقعنا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال أحد كبار المستشارين في حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن دعم  الرئيس الأمريكي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة تسبب في ضرر كبير وأكثر مما توقعوا للحملة.

وفي وقت سابق، شن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، هجوما على ترامب، وقال إن “التصويت لصالحي هو تذكرتك للعودة إلى الحرية، وهو جواز سفرك للخروج من الطغيان وهو هروبك الوحيد من جو بايدن والمسار السريع لعصابته إلى الجحيم”.

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها أمام أحد الحشود الانتخابية، اليوم: “وبطرق عديدة، نحن نعيش في الجحيم الآن، لأن الحقيقة هي أن جو بايدن يشكل تهديدًا للديمقراطية، إنه في الحقيقة تهديد للديمقراطية”.

وتابع: "إنني أقف أمامكم اليوم ليس فقط كرئيسكم السابق ورئيسكم المستقبلي فحسب، بل كمعارض سياسي فخور.. أنا معارض”.

وقال دونالد ترامب، واصفا خططه الحدودية: “ستكون أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا وليس لدينا خيار آخر”.

وأضاف ترامب: “ليس من اللطيف أن أقول ذلك، وأنا أكره أن أقول ذلك، وسيقول هؤلاء المهرجون في وسائل الإعلام “أوه، إنه لئيم للغاية".

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