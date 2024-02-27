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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تحذر من الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان

ارشيفي
ارشيفي


أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن ما يحدث في غزة حرب إبادة مشيرة إلى أن عام 2023 هو الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين بالضفة الغربية.

وأشارت الوزيرة القطرية إلى ان إسرائيل كثفت هجومها العسكري ما أسفر عن مقتل نحو 400 شخص في الضفة الغربية

كما حذرت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية من الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري قد قال في وقت سابق  أن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي ينعقد في واشنطن في 4 مارس المقبل.

وأشار إلى أن اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي سيعقد في الرياض الأحد المقبل.

وبين أنه ليس هناك أي تطور يمكن الإعلان عنه لكننا متفائلون بنتيجة الوساطة بشأن غزة

وأكد أن المجاعة في غزة مخالف للقوانين الدولية ومؤلم أن يكون وقف المجاعة بحاجة لجهود الوساطة.

وأضاف : لا تعليق على الموعد الذي أعلن عنه الرئيس بايدن بالنسبة للتوصل إلى صفقة فالتحديات لوصول المساعدات إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة وللأسف لم نر دورًا للمجتمع الدولي في الضغط لإدخال المساعدات

وأتم : لم يتمخض عن المفاوضات أي شي حتى الآن يمكن الإعلان  عنه ولا نتوقع الإعلان عن تقدم اليوم أو غداً
 

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